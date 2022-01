Un Sénégalais qui tentait de rejoindre les États-Unis abattu à la frontière avec l'Équateur

Près d’une semaine après la mort d’Oumar Badji, 30 ans, lâchement abattu à Atlanta, un autre Sénégalais a été tué par balles par la police aux frontières entre l’Equateur et le Pérou.



Pape Fall tentait de rejoindre les États-Unis par voie terrestre. Avec d’’autres compatriotes, il a quitté le Brésil, en passant par l'Amazonie, pour regagner le sol américain.



C’est à la frontière entre ce pays et l’Équateur qu’ils ont été stoppés par la police qui leur demande leurs pièces et passeports.



Pris de panique, Pape Fall tente de fuir. À peine quelques courses, les gardes ont ouvert le feu sur lui, relate Les Échos. Il s’affale et meurt sur le coup.



Le défunt, né le 21 septembre 1980 à Thiès, est tailleur de profession. Il était revenu au Sénégal, il y a deux ans, pour assister au baptême de son enfant.