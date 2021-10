Un simple test rapide pour les voyageurs vaccinés qui se rendent en Angleterre

Test de voyageurs en Angleterre

Londres a introduit un nouvel assouplissement pour les voyageurs se rendant en Angleterre. Depuis ce dimanche, quiconque est entièrement vacciné contre le coronavirus et n'entre pas en provenance d'un pays figurant sur la liste rouge de Londres n'aura plus qu'à passer un test rapide après son arrivée. Jusqu'à présent, un test PCR via laboratoire était requis.





Le voyageur doit passer ce test le plus tôt possible après son arrivée, ou au plus tard le lendemain. Le coût est de 22 livres, soit 23,6 euros. Le passager doit prendre une photo du résultat du test rapide et l'envoyer pour vérification. S'il ne le fait pas, il risque une amende de 1.000 livres (1.181 euros). Les passagers peuvent réserver un test qu'ils peuvent passer après leur arrivée dans les centres de test de certains aéroports.





Le test PCR plus coûteux (environ 50 ou 60 livres, soit 59 ou 70 euros) requis jusqu'à présent constituait un obstacle financier important pour beaucoup.