Un sismologue grec pourrait être poursuivi en justice pour un poisson d'avril

Un sismologue grec renommé fait l’objet d’une enquête à la suite d’un poisson d’avril dans lequel il a annoncé qu’un énorme entonnoir pourrait s’ouvrir sous l’île volcanique de Santorin, fameuse destination touristique.



Akis Tselentis, directeur de l’Institut de Géodynamique et du Centre des tsunamis de Grèce, a publié mercredi sur Facebook une photo de lui en train de prendre la pose d’un faux coupable, avec dans les mains une pancarte sur laquelle il avait écrit : “Coupable de la blague du poisson d’avril”.



“Nous vivons dans un pays où l’humour est persécuté alors que les agresseurs d’enfants, les violeurs et les fraudeurs ne le sont pas”, a-t-il ajouté.



Mardi, un procureur a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire afin de déterminer si le post de M. Tselentis le 1er avril pouvait être qualifié de diffusion de fausses nouvelles.



“Les choses ne vont pas bien à Santorin”, avait affirmé M. Tselentis sur Facebook. “Depuis janvier, nous assistons à la disparition graduelle du magma sous le volcan”.



M. Tselentis affirmait dans sa blague qu’il existait une “possibilité majeure” que le magma se déplace vers un volcan fictif, créant un vide en forme d’entonnoir qui pourrait “aspirer les eaux de la mer Egée”.



Santorin a été complètement remodelée par une éruption volcanique à la fin du 17e siècle avant notre ère, qui a anéanti la civilisation minoenne. Son activité géothermique, accompagnée de secousses sismiques, reste élevée à ce jour.



La dernière éruption majeure de la partie la plus active du volcan, sous l’îlot de lave inhabité de Kameni, près de Santorin, s’est produite en 1950.