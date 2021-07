Un terroriste vivait-il sous les radars à la Côte depuis plusieurs années?

Arrestation d'un Irakien terroriste en Belgique

Un Irakien de 36 ans, originaire de Coxyde, a été arrêté car soupçonné d’être impliqué dans un attentat dans son pays natal en 2005. L’information a été confirmée par le parquet fédéral. L’individu est suspecté d’avoir participé à une attaque contre une mosquée à Bagdad en 2005, qui avait fait un mort et plusieurs blessés. Ce ressortissant irakien, qui vit en Belgique avec sa famille depuis plusieurs années, nie catégoriquement les accusations. Il parle d’une “erreur.”

Un terroriste vit-il sous les radars à la Côte belge depuis des années? C’est en tout cas la conviction du parquet fédéral. La semaine dernière, la police a fait irruption au domicile d’I.A. et sa famille. L’individu a été menotté et emmené pour être interrogé. Les faits qu’on lui reproche ne sont pas anodins: meurtre à caractère terroriste, tentative de meurtre à caractère terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste.





Attaque dans une mosquée

Entre 2005 et 2006, I.A. aurait fait partie d’une branche d’Al Qaida en Irak. En 2005, il aurait été impliqué dans une attaque commise contre une mosquée de Bagdad. Les faits précis ne sont pas encore clairs. Selon Het Laatste Nieuws, l’attaque aurait fait un mort et plusieurs blessés. L’I.A. aurait ensuite échappé aux troupes américaines présentes dans la région. Grâce à des informations militaires, les services de renseignement américains, le FBI, auraient néanmoins pu établir un lien entre l’Irakien et l’attentat survenu il y a 16 ans, sur base des empreintes digitales.





Bien intégré

La surprise fut grande quand la Sûreté américaine s’est rendu compte que le suspect vivait en Belgique depuis des années. I.A. serait arrivé dans notre pays il y a plusieurs années et se serait installé avec sa femme et ses enfants dans une maison à Coxyde. La famille aurait fui en Europe en raison de la guerre en Irak. Si I.A. n’a pas la nationalité belge, selon HLN, il serait bien intégré. L’homme a un emploi stable et ses enfants vont à l’école à la Côte. Son plus jeune enfant est même né en Belgique.





Après son arrestation, I.A. a comparu devant le juge d’instruction de Bruges, qui a décidé de l’arrêter. La chambre du conseil a prolongé sa détention d’un mois mardi matin. Nathalie ‘t Jampens, son avocate, ne souhaite pas faire de commentaires pour l’instant. “L’enquête n’en est qu’à ses débuts. Je peux seulement dire que mon client nie toutes les accusations.” L’I.A. affirme qu’il s’agit d’une “erreur”.