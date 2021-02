Un TikTokeur perd son permis après avoir publié des vidéos où il roule à 265 km/h

Sur une des vidéos, on peut le voir traverser une zone de la ville d’Alkmaar à une vitesse de 190 km/h. Sur une autre route, non identifiée, il atteint une vitesse de 265 km/h. La police a pu mesurer la vitesse car le compteur est affiché en évidence sur les images.





Après avoir reçu une vidéo provenant d’Instagram où l'on voit un individu se filmer en train de rouler à plus de 220 km/h sur une autoroute près de Heemskerk, la police néerlandaise a lancé une enquête. Les forces de l'ordre ont finalement trouvé une quarantaine de vidéos postées par la même personne sur TikTok et Instagram.L’enquête a permis d'identifier deux suspects: un jeune homme de 18 ans, originaire de Den Oever, et le conducteur du véhicule, résident de la commune Heiloo, âgé de 20 ans. Ils ont tous deux été convoqués au poste de police et ont reçu une amende.L’individu de 20 ans conduisait avec un permis de conduire probatoire. À cause des excès de vitesse constatés, le conducteur novice a dû rendre son permis de conduire immédiatement.