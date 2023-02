Un touriste australien de 59 ans tué par un requin en Nouvelle-Calédonie

touriste australien de 59 ans tué par un requin en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, un touriste australien, âgé de 59 ans, est mort dimanche après une attaque de requin survenue à 150 mètres d'une plage de Nouméa, a indiqué la mairie dans un communiqué.





La victime nageait à proximité du ponton de cette plage très fréquentée de la capitale, lorsqu'il a été mordu à plusieurs reprises par le squale. Le quinquagénaire a été "secouru par deux plaisanciers qui se trouvaient à proximité", a indiqué Yves Dupas le procureur de la République à l'AFP.





Les secours ont constaté une importante morsure à la jambe, ainsi qu'au niveau de ses deux bras. Malgré le massage cardiaque pratiqué dès son retour sur la plage, l'homme a succombé à ses blessures. L'attaque s'est produite alors qu'un grand nombre de personnes se trouvait à l'eau, suscitant un mouvement de panique sur la plage du Château-Royal au sud de l'agglomération. La zone a été immédiatement évacuée.





Fermeture des plages

La maire de la Ville de Nouméa, Sonia Lagarde (Renaissance), a ordonné la fermeture de la grande majorité des plages de la commune et le lancement d'une campagne de captures de requins-tigre et de requins-bouledogue, conjointement avec la province Sud de Nouvelle-Calédonie. Des drones ont également été déployés par les services municipaux, qui ont permis d'observer deux squales dans la zone, selon la police. Les opérations ont été interrompues à la tombée de la nuit et reprendront lundi matin.