Un touriste britannique meurt après avoir été heurté par le rotor d'un hélicoptère

Un touriste britannique de 21 ans en vacances dans la ville grecque de Spata a été tué après avoir été heurté par les pales d’un hélicoptère. La victime est passée derrière l’appareil alors que ses moteurs étaient encore en marche.

Selon la police grecque, l’accident s’est produit lundi soir vers 18h20 à l’aéroport de Spata, à une vingtaine de kilomètres d’Athènes. Le Britannique aurait marché derrière l’hélicoptère Bell 407 alors que ses moteurs étaient encore engagés et aurait été heurté par le rotor de queue de l’appareil.

Les services d’urgence sont arrivés sur place aussi vite que possible, mais n’ont rien pu faire pour la victime, qui est décédée sur le coup.

La police grecque a ouvert une enquête sur les circonstances exactes de cet accident mortel. Le pilote de l’hélicoptère doit être interrogé. On ignore pourquoi il a laissé les passagers débarquer alors que les rotors tournaient encore.

Les parents de la victime se trouvaient dans un second hélicoptère. Lorsque le pilote a été informé du drame, il a décidé d’atterrir à l’aéroport international d’Athènes afin d’éviter que ses passagers aient à faire face au corps gravement blessé de leur fils.

