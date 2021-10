Un train percute des migrants en France : Trois décès et un blessé grave hospitalisé

Un train percute des migrants, 3 morts

Un train Ter a percuté ce mardi matin plus de quatre personnes près de la gare de Saint-Jean de Luz. Au moins trois personnes sont décédées sur le coup. Elles seraient toutes des migrants. Toutefois, leur identité n’a pas encore été déterminée. Une quatrième personne, grièvement blessée et souffrant d’une fracture à la jambe, est hospitalisée, selon le parquet, confirmant des informations de la presse locale. D’après le parquet et la SNCF, ces quatre personnes se trouvaient sur les voies au moment du passage du train, un TER roulant en provenance d’Hendaye vers le nord.





D’après le porte-parole de la SNCF, «le trafic a été interrompu pendant un temps mais la circulation a progressivement repris à partir de 8h15 et les trains roulent très lentement dans le secteur où a eu lieu l’accident”, explique-t-il face à la presse.