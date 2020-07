Une ado afghane abat deux talibans qui ont tué ses parents et devient une star des réseaux sociaux

L’adolescente et son frère doivent être présentés au président afghan

L’adolescente et son frère, plus jeune, ont été emmenés par les forces de sécurité afghanes en lieu sûr, a indiqué Mohamed Aref Aber, porte-parole du gouverneur provincial. Ils devaient être présentés au président afghan Ashraf Ghani à Kaboul ce mercredi.

“Chapeau bas à son courage! Bien fait”, a affirmé Najiba Rahmi sur Facebook. “Le pouvoir d’une fille afghane”, a écrit une autre internaute, Fazila Alizada.

Les talibans tuent régulièrement des villageois qu’ils soupçonnent d’être des informateurs pour le gouvernement ou les forces de sécurité. Au cours des derniers mois, ils ont également intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité, bien qu’ils aient accepté d’entamer des pourparlers de paix avec Kaboul.

Noble Peace Prize should be awarded for Qamar Gul.

This 16 year old Afagan girl shot dead 2 Taliban terrorists and wounded scores of militants after they tried to hurt her parents for supporting the Government.

When Malala could get it.... Why not her? pic.twitter.com/UOMognH8J2