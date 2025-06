Une agence gouvernementale française dénonce une initiative de désinformation russe en Afrique

Une opération clandestine pro-russe sur internet a visé les francophones d'Afrique avec des publications "trompeuses" générées par l'IA dans le cadre d'une campagne probablement dirigée par Moscou, a assuré jeudi l'agence gouvernementale française Viginum.





Moscou cherche à étendre son influence en Afrique ces dernières années, notamment dans les anciennes colonies françaises, grâce à des campagnes faisant appel à des militants locaux et aux réseaux sociaux.





Le groupe Wagner a joué un rôle-clef dans ces opérations, mais Moscou semble avoir pris des mesures pour centraliser le contrôle des opérations de désinformation depuis que le groupe a été dissous et réorganisé à la suite du décès de son chef, Evguéni Prigojine en 2023.





L'agence gouvernementale française Viginum, qui lutte contre les campagnes de désinformation étrangères, a établi un lien entre les "activités numériques clandestines" de Moscou et une agence de presse russe opérant ouvertement en Afrique, appelée African Initiative.





"African Initiative est une agence de presse russe créée au mois de septembre 2023 et basée à Moscou, aspirant à devenir le principal pont d’information entre la Russie et l’Afrique", écrit Viginum dans un rapport.





"A travers ses différents canaux (sites web et comptes sur les réseaux sociaux), l’agence diffuse des contenus de propagande pro-russes et anti-occidentaux dans plusieurs langues, dont le français", ajoute le rapport.





"African Initiative est dirigée par des individus suspectés par plusieurs enquêtes en source ouverte d’être liés aux services de renseignement russes, laissant supposer qu’elle ne serait qu’une façade, officieusement administrée par ces derniers pour diffuser de la propagande", poursuit Viginum.





Contactée, l'agence African Initiative n'a pas répondu à l'AFP.





Se présentant comme un média indépendant, elle compte parmi ses reporters l'ancien attaché de presse du bureau de Wagner à Saint-Pétersbourg.





Selon Viginum, les sites web contrôlés par cette agence ont publié des milliers d'articles, principalement sur des sujets non politiques tels que le cinéma, le sport et la musique, dans le but apparent d'être référencés par d'autres médias.





Des dizaines de comptes automatisés ont également diffusé des liens vers ces sites sur des blogs, avec des publications qui semblaient avoir été générées par une intelligence artificielle et parfois traduites du russe, a ajouté Viginum.





Malgré la complexité de sa structure, l'opération n'a pas généré beaucoup de vues et les sites semblent être inactifs depuis décembre, selon la même source.