Une Américaine de 56 ans a donné naissance à l’enfant de son fils

Aux États-Unis, Nancy Hauck a donné naissance à Hannah, la fille de son fils Jeff. La grand-mère de 56 ans a accepté de devenir mère porteuse, car sa belle-fille ne pouvait pas avoir d’enfant en raison d’une hystérectomie.





Hannah est née le 2 novembre dernier dans un hôpital de l’Utah, aux États-Unis. Elle est le cinquième enfant de Jeff et de Cambria Hauck, mais ce n’est pas cette dernière qui lui a donné naissance. Le couple a eu recours à une mère porteuse, qui n’est autre que la mère de Jeff, Nancy.





Très tôt, Cambria a découvert qu’elle avait des problèmes de fertilité. Les deux premiers enfants du couple, des jumelles, sont nées grâce à une fécondation in vitro. Pour les deux suivants, eux aussi des jumeaux, Cambria et Jeff ont également eu recours à une FIV. Après la naissance des deux garçons, la jeune femme a eu des crampes très douloureuses, et les médecins ont rapidement découvert qu’elle faisait une hémorragie. Cambria a alors subi une hystérectomie, soit une ablation de l’utérus. Le couple prévoyait d’avoir au moins sept enfants.





Cambria et Jeff ont envisagé plusieurs options pour agrandir leur famille, jusqu’à ce que Nancy, 56 ans, propose à son fils et à sa belle-fille de porter l’enfant. Le 17 février 2022, le transfert d’embryon a eu lieu et six jours plus tard, la grand-mère américaine était officiellement enceinte. La plus grande peur de Nancy était de perdre le bébé à cause de son âge, a-t-elle confié au magazine People.