Une cabine de téléphérique se détache et s'écrase en République tchèque: le guide décède

La cabine d'une téléphérique s'est détachée, un mort en République Tchèque

Dans les montagnes de Jeschken, dans le nord de la République tchèque, la cabine d’un téléphérique s’est détachée et s’est écrasée. Un guide qui se trouvait dans la cabine n’a pas survécu. Quatorze occupants d’une deuxième cabine, allant dans la direction opposée, ont dû être évacués par les pompiers. Ils ne sont pas blessés, mais sont en état de choc.





L’incident s’est produit hier. Le téléphérique se compose de deux cabines actionnées manuellement par un membre du personnel et se rend au sommet du Ješt?d, le plus haut sommet des montagnes Jeschken, qui culmine à 1.000 mètres. Sur la montagne se trouvent une tour de télévision, un restaurant et un hôtel. Il y a également une station de ski.





“Une cabine s’est détachée et est tombée pendant la descente”, a déclaré le porte-parole des services de secours, Michael Georgiev, à la télévision tchèque. “Il y avait un homme dedans, qui a été tué. L’autre cabine est heureusement restée en place. Une quinzaine de personnes ont été évacuées par les pompiers. Ils n’auraient pas été blessés, mais étaient en état de choc.”





Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du détachement de la cabine. Le Ješt?d est une attraction touristique populaire. Selon le journal Lidove Noviny, plus de 210.000 personnes ont utilisé la piste l’année dernière.





L’accident n’est pas sans rappeler la tragédie du téléphérique survenue plus tôt cette année dans le nord de l’Italie. À cette époque, une cabine de téléphérique s’est également détachée. Quatorze personnes ont perdu la vie, un occupant - Eitan, un garçon de six ans - a été gravement blessé. Il est maintenant au centre d’une bataille acharnée pour sa garde.