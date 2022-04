Une cliente d'un supermarché découvre de la cocaïne dans du manioc

De la cocaïne était cachée à l'intérieur des tubercules de manioc

De la cocaïne a été découverte, entre ce mardi et ce jeudi, à l’intérieur de maniocs vendus dans les supermar c hés Lecle r d’Orly (Val-de-Marne) et de Fleury-Mérogis (Essonne), a appris ce vendredi franceinfo de sources concordantes, confirmant une information du Parisien.





Drôle de surprise mardi pour une cliente d'un supermarché Leclerc de Fleury-Mérogis (Essonne) : à l'intérieur d'un manioc qu'elle venait d'acheter, elle découvre un sachet de poudre blanche. Cette cliente, femme de gendarme, prévient la direction de l'établissement.





La poudre blanche présente dans le manioc s'avère être de la cocaïne. Le manioc avait été coupé en deux et vidé, de façon à pouvoir y glisser des sachets cylindriques remplis de drogue.





Les gendarmes sont alertés et ils se rendent sur place. Avec l'aide d'un chien renifleur, ils découvrent quatre kilos de drogue dans treize maniocs vendus sur place. C'est un pactole. Cette quantité de cocaïne vaut environ 300.000 euros à la revente.





Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Jeudi, rebelote. De la même manière, c’est, cette fois, un client du supermarché Leclerc d'Orly (Val-de-Marne) qui prévient la direction du magasin après avoir trouvé un objet suspect à l’intérieur d’un manioc acheté dans l’établissement. Contactées par la direction, les forces de l’ordre se rendent sur place et découvrent là encore des sachets de cocaïne dans plusieurs maniocs.





L'un des employés de Leclerc interpellé pour avoir voulu profiter de la situation





Un employé du supermarché Leclerc pensait pouvoir se faire un peu d'argent avec cette drogue. Mal lui en a pris. Il a été interpellé pour s’être servi dans deux maniocs. Il avait récupéré deux sachets qu'il espérait revendre, a-t-il dit. Il a été placé en garde à vue.