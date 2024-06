Une communauté aborigène d'Australie dévore le crocodile qui la terrorisait

Un crocodile qui terrorisait une communauté aborigène du nord de l'Australie en s'attaquant aux habitants et en dévorant des chiens, a lui-même été dégusté dans un festin traditionnel, après avoir été abattu par la police, ont annoncé les autorités mercredi.





Le crocodile marin de 3,6 mètres de long "traquait les enfants et les adultes", "s'élançait hors de l'eau vers eux" et a même, selon des habitants, "emporté plusieurs chiens" dans cette petite communauté rurale et isolée, a déclaré la police de l'Etat australien du Territoire du Nord dans un communiqué.





Après s'être entretenue avec les "anciens", la police a abattu le reptile mardi.





"la communauté l'a cuisiné dans le cadre d'un festin traditionnel", a-t-elle confirmé à l'AFP jeudi.





Le crocodile avait migré lors d'un épisode d'inondations au début de l'année, dans une rivière proche des habitations de la région, à environ six heures de route au sud de Darwin, la capitale du Territoire du Nord, a également précisé la police.





Interrogé jeudi par la télévision publique ABC, un sergent de police a donné plus de détail sur ce dit festin. "Je crois qu'il a été cuisiné en soupe de queue de crocodile, sur le barbecue, quelques morceaux ont été enveloppés dans des feuilles de bananier et cuits sous terre".





AFP