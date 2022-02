Une délégation des Talibans invitée à Genève

Une délégation d'une dizaine de talibans se trouve actuellement à Genève à l'invitation d'une ONG, et elle doit notamment rencontrer des diplomates suisses et des organisations humanitaires, a-t-on appris de source officielle et humanitaire.

Une porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères (DFAE) a bien précisé que cette visite "ne constitue pas une légitimation, ni une reconnaissance" du régime qui a pris le pouvoir en août 2021 après vingt ans de guérilla et qui n'est pas reconnu par l'essentiel de la communauté internationale.





Selon l'agence de presse suisse ATS Keystone, la délégation afghane est menée par le mufti Latifullah Hakimi, un haut responsable du ministère de la Défense et qui dirige la Commission chargée d'identifier les abus au sein du mouvement.





“Une rencontre avec une délégation du DFAE, composée de représentants de la DDC (la direction du développement et de la coopération, Ndlr), de la Division Paix et Droits de l'Homme et de la Division politique Asie et Pacifique est prévue cette semaine", a indiqué la porte-parole du ministère.





Des discussions avec les représentants d'autres États européens sont également prévues, indique encore ATS.





L'invitation a été lancée par l'Appel de Genève, selon l'agence ATS Keystone, une ONG qui cherche à renforcer l'application du droit international humanitaire (DIH) par les groupes armés non étatiques et qui est active depuis de nombreuses années en Afghanistan. Sollicité, l'Appel de Genève n'a pas donné suite.





"Les membres de la délégation auront des discussions autour de l'accès humanitaire aux populations dans le besoin, la protection des acteurs humanitaires et le respect des droits de l'Homme. La protection des enfants durant les conflits et la gestion des terrains contaminés par les mines sont aussi à l'agenda des colloques, qui se déroulent dans un cadre confidentiel", a précisé le ministère des Affaires étrangères.