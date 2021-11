Une directrice d’école mise en examen pour viols sur des enfants de 2 à 4 ans

Une directrice d'école mis e examen pour viol sur des enfants

Les faits auraient eu lieu dans une école du sud-ouest de la France, à Jurançon, près de Pau, relate France Bleu.

La directrice de l’école privée Saint-Joseph, à Jurançon, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, a été mise en examen pour “viols et atteintes sexuelles” sur des enfants de 2 et 4 ans, relate France Bleu Béarn Bigorre ce jeudi.





L’enseignante n’exerce plus depuis le printemps dernier et le dépôt de plusieurs plaintes de parents à son encontre après de lourds soupçons.





Les victimes ont rapporté des témoignages explicites à leurs parents et aux enquêteurs et fait état de “pénis décalottés” et de “doigt dans les fesses” dans les toilettes de l’établissement scolaire. Directrice des sections maternelle et primaire, l’enseignante avait également en charge une classe d’élèves âgés entre 2,5 et 4 ans.





L’accusée nie les faits. Elle est en arrêt maladie depuis sa première audition en avril dernier, précise France Bleu.