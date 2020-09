Une dispute éclate pour le port du masque des enfants, le vol annulé

Vol annulé à cause du port de masque au Canada

Un vol entre Calgary et Toronto a été annulé et reporté au lendemain suite à de vifs échanges relatifs au port du masque. Safwan Choudhry assure que WestJet voulait que son enfant de 19 mois porte un masque, mais que la petite fille n’arrêtait pas de pleurer. De son côté, la compagnie aérienne affirme que le problème ne concernait pas le nourrisson, qui n’a pas l’âge requis pour porter une protection buccale, mais l’enfant âgé de trois ans. Mardi dernier, la famille Choudhry s'apprête à prendre la direction de Toronto depuis Calgary.





La fille aînée âgée de trois ans mange une collation avant le décollage. Des membres du personnel de bord s'approchent alors de la famille et demandent que les enfants enfilent un masque. “Après plusieurs efforts, ma fille de trois ans l’a gardé. Mais ma plus jeune était hystérique, elle n’arrêtait pas de pleurer”, confie le père de famille à la BBC. Elle était si bouleversée, qu’elle a vomi.” Il assure que le personnel s’est montré agressif, assurant que toute la famille devait quitter l'appareil si le nourrisson ne portait pas de masque. Des menaces relatives à une interpellation et à un passage en prison sont même proférées.





“Surpris”





La réglementation de Transports Canada est claire, tous les passagers âgés de plus de 2 ans doivent porter un masque dans les avions. “Nous étions donc surpris qu’on le demande pour une enfant de 19 mois”, s'étonne Safwan Choudry. Une version contestée par la compagnie aérienne qui estime que c’est la fille de trois ans qui posait problème.





“En raison du non-respect par les parents de l’obligation de mettre un masque à leur enfant âgé de plus de deux ans, notre équipage a informé les adultes des règles que nous sommes tenus de suivre (...) Notre équipage a demandé la présence des forces de l’ordre après que les passagers aient refusé de se conformer à l’ordonnance provisoire de Transports Canada et aient ensuite refusé de descendre de l’avion.”