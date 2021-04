Une douzaine de femmes arrêtées pour avoir posé nues sur un balcon à Dubaï

Arrestation de femmes nues à Dubaï

La police de Dubaï a procédé à une douzaine d’arrestations pour “débauche publique”, après la diffusion d’une vidéo de femmes étrangères posant nues sur un balcon de la ville. Il s’agirait d’onze Ukrainiennes et d’un photographe russe.

Les images d’une douzaine de femmes nues alignées en plein jour sur un balcon du quartier chic de la Marina à Dubaï ont commencé à circuler samedi soir sur les réseaux sociaux et sont devenues virales.