Une élève traumatisée par le film “The Ring”, ses parents portent plainte contre l’Éducation Nationale

Les films d’horreur, et même les films de manière générale, peuvent nous marquer à vie. Parfois pour des bonnes raisons, et d’autres, tout au contraire, car ils nous traumatisent profondément. C’est en tout cas ce qui est arrivé en 2019 à une élève française de 13 ans qui a vu le film d’horreur “The Ring” en classe. Ses parents ont décidé de porter plainte contre l’Éducation Nationale.





Dans le cadre d’un cours de français de 2e année secondaire (4e année de collège en France), un professeur a décidé d’initier ses élèves au cinéma d’horreur. Le 1er avril 2019, il a diffusé ainsi le remake américain du Cercle (The Ring, en VO) de Gore Verbinski. Un film qui, notons-le, est interdit aux personnes de moins de 16 ans. Cette séance de cinéma en classe a traumatisé une des élèves.