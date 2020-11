Une étude avance que le coronavirus circulait en Italie dès septembre 2019

Coronavirus en Italie depuis Septembre 2019

Le nouveau coronavirus a circulé hors de Chine bien plus tôt qu’on ne le pensait au départ. Depuis septembre 2019, le virus circule en Italie, selon une étude scientifique réalisée par des chercheurs italiens.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a précédemment déclaré que le nouveau coronavirus était inconnu avant que l’épidémie ne soit signalée pour la première fois à Wuhan en Chine en décembre 2019.

En Italie, la première infection chez un patient a été détectée le 21 février 2020 dans une petite ville près de Milan, dans la région nord de la Lombardie. Mais les conclusions des chercheurs de l’Institut italien du cancer (INT) - publiées dans la revue scientifique Tumori Journal - montrent que 11,6 % des 959 volontaires sains qui ont participé à une étude sur le cancer du poumon entre septembre 2019 et mars 2020 avaient développé des anticorps contre le nouveau coronavirus - bien avant février.





Un autre test d’anticorps a été effectué par l’université de Sienne pour la même étude. L’étude a montré que quatre échantillons datant de la première semaine d’octobre 2019 ont également été testés positifs pour les anticorps qui neutralisent le virus. “Cela signifie que ces personnes étaient déjà infectées en septembre”, a expliqué à Reuters Giovanni Apolone, co-auteur de l’étude.

“C’est la découverte la plus importante: les personnes ne présentant aucun symptôme étaient non seulement positives après les tests sérologiques, mais elles avaient également des anticorps qui pouvaient combattre le virus”, a déclaré M. Apolone. “Cela signifie que le nouveau coronavirus peut circuler longtemps dans la population et frapper avec une faible mortalité avant de frapper dans toute son intensité”, a déclaré le chercheur.