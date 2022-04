Une ex-actrice porno du parti d’Éric Zemmour et son mari dénoncent leur éviction

Eric Zemmour, Candidat à la Présidentielle de la France

Le passé d’une adhérente de “Reconquête” a provoqué des remous au sein du parti d’Éric Zemmour. Francine Floch, alias “Joséphine de l’Île Maurice”, s’est en effet illustrée pendant plus de dix dans le X avant de se lancer en politique. Son mari était son producteur. Embarrassantes “brebis galeuses”? Ils dénoncent aujourd’hui tous deux leur éviction "inadmissible”, relatent CNews et Le Dauphiné libéré.





Francine Floch a fait carrière dans le cinéma pornographique de 1997 à 2008. Son mari, Didier, ex-animateur radio, était son producteur. Séduits par la candidature d’Éric Zemmour et ses idées, ils se sont tous deux engagés dans sa campagne. Didier est même devenu secrétaire général du parti dans le département de l’Ardèche, précise CNews.





Découverte embarrassante

Mais, à la mi-février, un responsable régional de “Reconquête” découvre le “CV” des deux membres et leur demande de fermer deux blogs personnels: ils évoquent en effet non seulement la filmographie de Francine mais également une ancienne condamnation de son époux. Ce dernier souligne qu’elle ne figure pourtant plus à son casier judiciaire. Francine et Didier refusent d’obtempérer.





“Manoeuvre déloyale”

Le 23 février, le bureau ardéchois a tranché et, confronté à cette résistance, a réussi à évincer les deux adhérents potentiellement nuisibles à la campagne présidentielle: tous les membres du bureau départemental ont démissionné avant de constituer une nouvelle assemblée sans eux. Une “manœuvre déloyale inadmissible”, dénoncent les principaux concernés qui ont finalement décidé de démissionner.





Malaise au sein du parti