Une explosion à Madrid ravage un immeuble, au moins 2 morts

Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. Une forte explosion a retenti à Madrid ce mercredi 20 janvier en début d’après-midi, détruisant un immeuble de la rue de Tolède, dans le centre de la capitale, rapportent plusieurs médias dont nos confrères du HuffPost espagnol.Alors qu’aucun élément sur le bilan ni sur l’origine de cette explosion n’était connu dans l’immédiat, le maire de Madrid José Luis Martínez-Almeida a annoncé dans l’après-midi qu’il y avait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Il a par ailleurs indiqué qu’une “fuite de gaz” était à l’origine du drame.Selon TVE, l’explosion, “très puissante”, a détruit trois étages de cet immeuble situé près d’un résidence pour personnes âgées ainsi que d’un établissement scolaire.La direction de l’école a indiqué au HuffPost espagnol que ses élèves étaient tous en sécurité. “Les fenêtres ont tremblé” lors de l’explosion et “tout le monde a commencé à sortir sur les terrasses et les balcons”, a raconté un parent d’élève vivant à 200 mètres du lieu du sinistre. “On nous a dit que les enfants n’étaient pas allés dans la cour de récréation, qui est recouvert de décombres, à cause de la neige et de la pluie. Ça les a sauvés”, a-t-il ajouté.Les pompiers et les services de secours se sont immédiatement rendus sur place et la police a bouclé la rue.On peut se rendre compte de l’étendue des dégâts en visualisant l’immeuble avant et après l’explosion qui s’est produite ce mercredi: