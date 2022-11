Une explosion fait au moins 16 morts dans une école coranique en Afghanistan

Explosion dans une école coranique en Afghanistan

Au moins 16 personnes ont été tuées et 24 blessées, principalement des jeunes, mercredi dans un attentat dans une école coranique de la ville d’Aybak, dans le nord de l’Afghanistan.





“Ce sont tous des enfants et des gens ordinaires”, a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat un médecin d’un hôpital d’Aybak, capitale de la province de Samangan, située à environ 300 km au nord de Kaboul. Un responsable provincial a confirmé l’explosion, mais n’a pas pu fournir de chiffres sur les victimes ni d’informations sur les circonstances.





“Crime impardonnable”

“Nos enquêteurs et nos forces de sécurité travaillent rapidement pour identifier les auteurs de ce crime impardonnable et les punir pour leurs actes”, a tweeté Abdul Nafay Takor, porte-parole du ministère de l’Intérieur.





Scène de cauchemar

Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, qui n’ont pas pu être authentifiées dans l’immédiat, montrent des combattants talibans près de corps éparpillés sur le sol d’un bâtiment couvert de traces de sang. Des tapis de prière, du verre brisé et d’autres débris jonchent également la pièce.





Retour des talibans

Le retour des talibans au pouvoir en août 2021 a mis fin à deux décennies de guerre en Afghanistan et a entraîné une réduction significative de la violence. Des dizaines d’attentats visant des civils ont cependant eu lieu, la plupart étant revendiquées par la section locale du groupe État islamique (EI-K). Les responsables talibans assurent maîtriser la sécurité dans le pays, et nient ou minimisent souvent des incidents rapportés sur les réseaux sociaux. Les analystes considèrent pourtant que les jihadistes de l’EI, un groupe sunnite comme les talibans, mais avec lequel il entretient une profonde inimitié et des divergences idéologiques, reste la principale menace à leur régime.





