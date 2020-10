Une femme décède du coronavirus dans un avion

Une femme décède de covid dans un avion à Dallas

Une femme du Texas est morte du coronavirus dans un avion cet été. La femme, âgée d’une trentaine d’années, est décédée dans un avion aux États-Unis alors que l’avion était encore sur le tarmac. “Elle a eu du mal à respirer alors ils ont essayé de lui donner de l’oxygène”, a confié Clay Jenkins, porte-parole du bureau du juge du comté de Dallas. “Sans succès.”





Il a précisé qu’elle avait “des problèmes de santé sous-jacents à haut risque”. Ils n’ont pas été dévoilés pour des raisons de “confidentialité”. Le décès est survenu le 25 juillet mais les autorités du comté de Dallas n’ont appris que récemment la cause officielle du décès de la femme.