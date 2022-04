Une femme découverte démembrée dans un sac en plastique au Canada, son fils inculpé

Une femme démembrée découverte dans un sac en plastique au Canada

La police canadienne a annoncé dimanche l'inculpation pour meurtre du fils d'une femme dont le corps démembré a été découvert dans un sac plastique sur un trottoir de Toronto cette semaine.





Les autorités avaient diffusé une photo du vernis à ongle très particulier de la victime en demandant l'aide du public pour l'identifier, puis avait lancé plus tard un appel public pour localiser le fils.





Un passant a trouvé le corps lundi. Selon la police, le cadavre avait subi des mutilations, "notamment des démembrements".





La victime a été identifiée comme étant Tien Ly, 46 ans, une manucure qui, selon les médias locaux, avait récemment ouvert son propre salon dans le quartier commerçant huppé de Yorkville.





Le fils arrêté

Après avoir fouillé son appartement, qu'elle partageait avec son fils Dallas Ly, 20 ans, la police a commencé à le chercher et exprimé son "inquiétude pour son bien-être".