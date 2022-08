Une femme meurt en plein vol: sa famille doit rester plus de huit heures à côté du corps

Le supplice du mari et des deux enfants de la victime a durée huit heures. Durant tout le vol, ils ont dû rester près du corps inerte, le temps que l’avion atterrisse en urgence à Francfort, en Allemagne, rapporte “The Guardian”.





L’avion parcourait un long trajet ce vendredi 5 août, reliant Hongkong - Royaume-Uni, et plongeant la famille dans un véritable cauchemar. En effet, Helen Rhodes, mère de famille, est décédée dès le début du vol, dans son sommeil. La victime n’a malheureusement pas pu être réanimée et est restée sur son siège pendant plus de huit heures, près de ses deux enfants et de son mari. L’avion a finalement atterri en urgence à Francfort.





Le temps de faire leurs adieux



“Pendant les 8 heures restantes du vol, Helen est restée dans un sommeil essoufflé sur son siège. Bien que cela ait été extrêmement traumatisant pour la famille, ils ont tous eu le temps de dire ce qu’ils avaient besoin de lui dire”, a déclaré une amie de la victime à nos confrères. “Helen était une femme et une mère dévouée. C’était le ciment de toute la famille.”





Les deux enfants et le mari sont retournés au Royaume-Uni alors que le corps est resté, quant à lui, à Francfort. “Ils n’ont malheureusement jamais pu la revoir”, s’est attristée l’amie de la famille.





Motif de décès





La cause du décès est “incertaine”, rapporte le journal allemand “Bild”. Pour l'instant, aucune décision n’a été prise quant à une possible autopsie.