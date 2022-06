Une femme poussée sur les rails par un inconnu à New York

La police new-yorkaise a arrêté un individu qui a poussé une personne “au hasard” sur les voies du métro. L’homme et la femme ne se connaissaient pas, selon la police.

Les images de surveillance ont été diffusées mardi par la police. La vidéo montre une nouvelle agression gratuite sur le réseau new-yorkais. L’incident s’est produit dimanche après-midi, peu après 16h30 à la station Westchester Avenue - Jackson Avenue, dans le Bronx.

Aucun métro n’était en approche et la victime a été aidée à temps par des témoins. La femme de 52 ans a été emmenée à l’hôpital dans un état stable. Elle souffre d’une fracture de la clavicule et a subi des coupures.

Une réaction à l’appel à témoin a permis d’arrêter le suspect, a annoncé la police de New York, quelques heures après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. Une récompense de 3.500 dollars (soit plus de 3.200 euros) était offerte en contrepartie d’une information permettant de remonter à l’agresseur. L’auteur présumé a été identifié comme Theodore Ellis, 30 ans et vivant dans le Bronx.

UPDATE: Thanks to a tip and follow through by @NYPDTransit officers, this suspect has been placed under arrest. https://t.co/oFCSwWBcze