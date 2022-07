Une femme retrouvée morte dans son appartement un mois plus tard, son chien épuisé veillait sur elle

Une femme retrouvée morte dans son appartement avec son chien

Ce lundi, à Mantoue, une ville de la région de Lombardie en Italie, la police a découvert une femme décédée dans son appartement depuis un mois. Son chien épuisé et émacié était avec elle.









Lorsque les secouristes sont entrés dans l’appartement du quatrième étage, ils ont trouvé le corps déjà décomposé dans la cabine de douche. Le chien, mal nourri et déshydraté, a tout de même trouvé la force de venir en aide aux pompiers.





Les services d’urgence ont été appelés par des voisins qui avaient été alertés par l’odeur nauséabonde qui émanait depuis longtemps de l’appartement, occupé par une femme de 59 ans et son chien. Les voisins avaient déjà sonné plusieurs fois à la porte de la quinquagénaire ces dernières semaines, mais ils n’entendaient que l’aboiement du chien, qui devenait de plus en plus faible au fil des jours.





Chaleur

Selon les premières constatations, la femme est morte de causes naturelles il y a environ un mois. Il est possible que sa mort ait été causée par les températures élevées. Il faisait très chaud dans l’appartement. Aucun signe d’effraction ou de vol n’a été relevé.





Le chien, qui a été trouvé dans un état critique, a été sauvé et emmené au refuge local.