Une fillette d’un an décède après l’effondrement d’un toit à Majorque

décès d'une petite fille lors d'un effondrement

Une petite fille de 14 mois originaire des Pays-Bas est décédée samedi matin dans un hôpital à Majorque après l’effondrement d’un toit, rapporte Het Laatste Nieuws.

L’accident se serait produit vendredi vers midi, lors d’une animation pour enfants dans un hôtel de la station balnéaire de Cala Ratjada. A cause d’une soudaine et forte averse, un couple de touristes néerlandais et leur bébé s’est réfugié sous un toit plat. Une partie de ce dernier s’est alors effondré et le bébé a été touché à la tête.





Emmenée en urgence à l’hôpital, la fillette y est décédée samedi matin. Une enquête a été ouverte. Plusieurs témoins rapportent que des clients s’étaient déjà inquiétés de l’état de ce toit.