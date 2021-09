[Insolite] Une fillette découvre une bouteille jetée à la mer il y a 37 ans au Japon

Une fillette découvre une bouteille jetée à la mer il y a 37 ans au Japon

Lancée depuis les côtes japonaises en 1984, une bouteille a été retrouvée en juin dernier par une jeune fille à Hawaï, qui a répondu à son expéditeur.





Elle aura fait un périple de près de 6000 kilomètres. Une bouteille en verre lancée en 1984 depuis le Japon a été trouvée par une fillette de neuf ans sur les côtes d’Hawaï. À l'intérieur se trouvaient des formulaires de contact en japonais, en anglais et en portugais expliquant que la bouteille avait été lancée à Choshi et qu’il fallait que son nouveau propriétaire prenne contact avec l’expéditeur, qui n’était autre que des lycéens de Choshi. C’est ce qu’a fait Abbie Graham, 9 ans, qui a trouvé en juin dernier le flacon sur une plage rocheuse à Hawaiian Paradise Park. Elle a renvoyé les formulaires au lycée de Choshi, dans la préfecture de Chiba, ainsi qu'un dessin d'elle et de sa sœur en train de manger des sushis.





C’est Jun Hayashi, directeur de l’établissement nippon, qui a fait part de la nouvelle le 15 septembre dernier quand il a reçu le courrier de l’Américaine. Il a expliqué au quotidien japonais «Mainichi» que les lycéens de son établissement s’étaient amusés à mettre à l’eau 750 bouteilles dans le cadre d’une expérience scientifique menée entre 1984 et 1985. Le but de l’opération était d’étudier le courant marin de Kuroshio. Au fil des années, 17 d’entre elles avaient été découvertes dans plusieurs endroits au Japon, dont les préfectures japonaises d'Okinawa, d'Akita et de Kyoto. Elles avaient également été trouvées à l'étranger sur l'atoll de Midway aux États-Unis, aux Philippines, en Chine et sur la côte ouest des États-Unis. La dernière trouvaille datait de 2002 sur l’île de Kikaijima, dans la préfecture de Kagoshima, au sud-ouest du Japon.





«Nous n'avions jamais imaginé qu'une autre serait découverte trente-sept ans plus tard», a concédé Jun Hayashi, lors d’un point presse. Mayumi Kanda, qui faisait partie du club de sciences naturelles à l'origine de l'expérience en 1984, a partagé sa surprise. «Cela a ravivé des souvenirs nostalgiques de mes années de lycée. Je remercie les personnes impliquées», a-t-elle confié au quotidien. La petite Abbie a également apprécié l'expérience. Elle a déclaré au «Hawaii Tribune-Herald» qu’elle souhaitait se mettre en quête d'une nouvelle bouteille.