Une fillette disparue depuis deux ans retrouvée vivante dans une pièce secrète

Une fillette disparue depuis 2 ans retrouvée sous des escaliers

La police américaine a retrouvé en vie une jeune fille disparue depuis deux ans. La petite Paislee Shultis, âgée de 6 ans aujourd'hui, avait quatre ans lorsqu’elle a disparu du domicile de ses tuteurs légaux en juillet 2019. Lundi soir, à la suite d’un signalement, elle a été localisée au domicile de son grand-père biologique à Saugerties, dans l’État de New York. Elle se trouvait dans une petite pièce secrète, froide et humide, située sous un escalier de sous-sol, que les enquêteurs n’ont trouvée qu’après quatre heures de recherches.





C’est la police de Saugerties qui a annoncé la nouvelle ce mardi, partageant une photo de la cachette où la jeune fille se trouvait avec sa mère biologique.





La police a longtemps soupçonné les parents biologiques de la jeune fille d’être à l’origine de sa disparition, mais n’a jamais pu le prouver. Jusqu’à ce que l’on apprenne lundi que la fillette se trouvait dans la maison de son grand-père biologique, à Hudson Valley.





Pièce secrète

Avec un mandat de perquisition, les enquêteurs y sont allés. Après quatre heures de recherches, l’attention du détective Erik Thiele a été attirée par un escalier situé à l’arrière de la maison et menant au sous-sol. Il a rapidement eu l’impression que l’escalier était construit de façon étrange et que quelque chose clochait. En l’examinant avec une torche, il a vu une couverture entre les fissures des marches en bois.









Les enquêteurs ont alors ouvert certaines marches et ont soudainement vu des pieds dans une pièce secrète. Quelques instants plus tard, la fille et sa mère biologique en sont sorties.





Le chef de la police, Joseph Sinagra, a déclaré au journal local Daily Freeman que la fillette est restée calme pendant toute la durée des recherches. Selon lui, la cachette était “utilisée régulièrement”.





En bonne santé

La police suppose que la petite fille a été logée dans la maison depuis sa disparition. Elle a été emmenée au poste de police et examinée par les secours. La fillette serait en bonne santé.





Selon M. Sinagra, Paislee Shultis était bien soignée, mais n’allait pas à l’école. Elle n’aurait pas non plus reçu de cours à la maison. Après sa découverte, la petite fille a été rendue à sa famille d’accueil et a retrouvé sa sœur. La fille aurait reconnu sa grande sœur.





Sur le chemin, la voiture de police où elle se trouvait est passée devant un McDonald’s. La jeune fille était très excitée et a dit que cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas mangé là. Les policiers ont donc fait demi-tour et ont commandé de la nourriture pour la jeune fille.





Non-respect du droit de garde et mise en danger du bien-être d’un enfant

À l’époque, Paislee avait été placée dans une famille d’accueil à Cayuga Heights, dans l’État de New York, avec sa sœur aînée. Cette dernière était à l’école quand ses parents biologiques Kimberly Cooper et Kirk Shultis Jr. ont enlevé leur propre fille.





Ses parents biologiques sont accusés de ne pas avoir respecté le droit de garde et d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant, tout comme son grand-père Kirk Shultis (57 ans). Ce dernier a déclaré à la police qu’il n’avait pas vu sa petite-fille depuis deux ans et qu’il n’avait aucune idée qu’elle était cachée sous les escaliers, selon le magazine People. Les trois ont été libérés, mais ils ne sont pas autorisés à s’approcher des enfants. Ils doivent se présenter au tribunal ce mercredi.