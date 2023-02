Une fuite de documents montre que Poutine veut annexer le Bélarus d’ici 2030

Selon un document officiel récupéré par nos confrères du “Süddeutsche Zeitung”, Vladimir Poutine prévoirait d’annexer le Bélarus d’ici 2030. Une information jugée crédible par plusieurs sources de renseignement occidentales.





Le document de 17 pages date de l’été 2021 et s’intitule: “Objectifs stratégiques de la Fédération de Russie au Bélarus”. Ce dernier dépeint comment Moscou prévoit d’annexer le Bélarus d’ici 2030 grâce à des objectifs à court terme (jusqu’en 2022), à moyen terme (jusqu’en 2025) et à long terme (2030).





Objectif ultime

Le but ultime est de réduire encore l’influence occidentale au Bélarus et de créer un rempart contre l’OTAN. Or, le Bélarus est déjà le seul allié de Poutine en Europe et complètement pro-russe. L’annexer reviendrait, au final, à en faire une sorte d’État vassal de la Russie, dans lequel Moscou exercerait un contrôle total, sur les plans politique, économique et militaire.





“Moscou veut assurer l’influence dominante de la Fédération de Russie dans les politiques sociales, économiques, scientifiques, d’éducation et culturelles”, peut-on lire textuellement.





Selon nos confrères du “Süddeutsche Zeitung”, plusieurs agents de renseignements jugent ce document crédible et conforme aux objectifs politiques de la Russie envers le Bélarus depuis les années 1990. “Le contenu du document est totalement plausible et correspond à ce que nous voyons sur le terrain”, a déclaré un haut responsable des services de renseignement au “Süddeutsche Zeitung”.