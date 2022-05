Une fusillade fait 2 morts et plusieurs blessés près de Rotterdam

Une fusillade a fait deux morts et plusieurs blessés ce vendredi matin à Alblasserdam, près de Rotterdam aux Pays-Bas. Un suspect a été interpellé, a indiqué la police sur Twitter.

La fusillade a fait deux morts et deux blessés, selon un dernier bilan de la police néerlandaise. L’auteur des faits a été interpellé et son arme saisie. Les victimes ont été prises en charge par les secours.

Deux hélicoptères médicaux ont été dépêchés sur place. Une enquête est en cours.

Bij een schietincident aan de #Molensingel in #Alblasserdam zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen. 2 anderen raakten ernstig gewond. De verdachte is aangehouden, het vuurwapen in beslag genomen. De getuigen worden opgevangen, voor hen wordt hulp geregeld. Het onderzoek loopt.