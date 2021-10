Une interprète de Poutine évoque les difficultés lors du sommet avec Biden

Le sommet Poutine-Biden, qui s’est déroulé en juin dernier, a été marqué par une importante agitation des journalistes, ce qui a bien compliqué le travail des interprètes, se souvient Daria Mandrova qui travaillait auprès du Président russe.





Une interprète de Vladimir Poutine a parlé du travail au sommet avec son homologue américain Joe Biden en juin 2021. En arrivant à Genève, Daria Mandrova se rendait compte que l’entrevue provoquerait de l’intérêt de tous les bords, mais la frénésie qui y régnait réellement a pris tout le monde au dépourvu.



"C’est l’agitation, je crois, qui rend le travail d’interprète le plus compliqué", a-t-elle estimé interrogée par la chaîne Rossiya 1.





Précisément, il est difficile "d’entendre les propos d’ouverture lorsque les appareils photo cliquent fortement", a ajouté Daria Mandrova, deuxième secrétaire du département du contrôle linguistique au sein du ministère russe des Affaires étrangères.





Rencontre bien attendue