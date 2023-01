Une joggeuse de 62 ans agressée, violée et laissée pour morte dans un parc à Laeken: “Je n’ai jamais rien vu de tel en 16 ans dans la police”

joggeuse

Une sexagénaire a été victime d'une violente agression dans un parc de Laeken en mai dernier. Alors qu’elle faisait son jogging, la victime a été attrapée par un individu qui l’a frappée et l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance avant de la violer. “Il m'a serrée extrêmement fort. Ça devenait noir devant mes yeux. À ce moment-là, je me suis dit ‘Est-ce qu'il se rend compte qu’il peut me tuer?’”, témoigne Christine (prénom d’emprunt) dans “Faroek” pour Het Laatste Nieuws.





Les faits se sont déroulés le 22 mai dernier peu après 9 heures du matin. Christine, 62 ans, faisait son jogging dans le parc L28, près de son domicile à Laeken, lorsqu’elle est surprise par quelque chose de blanc. Il s’agissait du t-shirt d'un homme qui l’a soudainement attrapée avant de l'étrangler avec ses écouteurs.





“Je ne me souviens de rien”

“Il m’a serré la gorge si fort qu’il y avait du sang à l'arrière de mon cou”, se souvient Christine. Prise par surprise, Christine a dû lutter pour sa vie. “Comme il continuait à tirer, je me suis laissée tomber en arrière. Il m’a donné un gros coup sur la tête, et à partir de là, je ne me souviens plus de rien.”





Christine reprend conscience quelques instants plus tard. Avec l’aide de passants, elle prévient la police et se rend à l’hôpital. Elle n’a toutefois aucun souvenir de ce qui lui est arrivé, ni même de s’être rendue à la police. “Est-ce à cause des coups portés à ma tête, ou est-ce mon esprit qui essaie de me protéger? Je ne sais pas”, dit-elle. La victime se souvient seulement du moment où elle se trouvait à l’hôpital, soit une heure et demie après les faits.





L'agression filmée par une caméra de surveillance

Erwin Van Verdegem, de la police de Laeken, mène alors l’enquête et découvre rapidement l'existence d'une caméra de surveillance juste à côté de l’endroit où Christine a été agressée. La majeure partie de l'agression a été filmée, fournissant ainsi de précieuses informations aux enquêteurs. “Ce n'est qu’après avoir visionné les images que l’on s'est rendu compte de la violence de l'agression”, explique Erwin Van Verdegem. Et que les faits sont bien plus graves que les “coups et blessures” rapportés par la victime.





Les images montrent l’agresseur en train de frapper la sexagénaire alors qu’elle est au sol, inconsciente. L'homme la traîne ensuite un peu plus loin pour la violer. “Je n’ai jamais rien vu de tel en seize ans dans la police”, confie l’enquêteur. “Les faits sont d’une extrême violence. À mes yeux, on peut même parler d'une tentative d’homicide. Après, l'homme ne s'est même pas enfui en courant, il est tranquillement retourné dans le parc, comme si de rien n'était”, s’offusque le policier.





Les séquences montrant l'agression dans la vidéo en tête d'article ont évidemment été réduites au minimum et seules les images de vidéosurveillance pouvant aider à identifier le suspect sont diffusées.





Avis de recherche

La police et le parquet ont précisément lancé un avis de recherche à son encontre: il s'agit d’un homme mince avec des cheveux foncés, rasés sur les côtés. Comme on peut le voir dans la vidéo, sa démarche est pour le moins particulière.





Les enquêteurs demandent que quiconque reconnaît cet homme, a plus d’informations sur lui ou l’a déjà vu quelque part, prenne contact avec eux. “Nous devons absolument éviter que cette personne puisse faire d'autres victimes”, appelle Erwin Van Verdegem.





Pour tout renseignement, veuillez contacter la police au numéro gratuit 0800 30 300 ou par e-mail [email protected]