Une journaliste face à un mur de feu en Turquie: “Nous allons devoir interrompre ce direct”

La journaliste interrompt son Direct à cause du Feu

Les feux de forêt en Turquie ont forcé Alex Crawford, correspondante pour la chaîne britannique Sky News, à interrompre son direct alors que les flammes se rapprochaient dangereusement d’elle et de son équipe.

La journaliste a été obligée de fuir en plein direct, alors que les flammes menaçaient d’engloutir la zone où elle faisait son reportage.

“Peut-être devrions-nous penser à avancer... [L’incendie] progresse à toute allure”, lance Alex Crawford à l’équipe de tournage. “Si vous regardez en bas”, ajoute la journaliste de Sky News en désignant la route, “c’est le chemin que nous prenons et nous ne voulons pas être bloqués!”.





“Regardez les flammes”, lance-t-elle encore, paniquée. “Je pense que nous allons devoir interrompre ce direct et revenir dans quelques minutes lorsque nous serons dans un endroit un peu plus sûr”.





Depuis près d’une semaine, le sud-ouest de la Turquie est en proie à de violents feux de forêts qui ont déjà fait au moins huit morts.





Sur les 130 incendies qui se sont déclarés dans l’ensemble du pays, sept sont toujours actifs, a expliqué lundi la Direction des forêts, un organisme public turc. Face à la progression du feu qui menace les villes d’Antalya, de Bodrum et de Marmaris (sud), des centaines de touristes et des habitants ont été évacués dimanche de leurs hôtels et domiciles.