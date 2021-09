Une maison miraculeusement épargnée par les coulées de lave fait le tour du monde

Une maison miraculée aux Iles Canaries

Le volcan Cumbre Vieja s’est soudainement réveillé ce 19 septembre sur l’île de La Palma, dans l’archipel des Canaries, et ses coulées de lave destructrices ont englouti des centaines de maisons sur leur passage. L’une d’elles a cependant miraculeusement été épargnée et suscite désormais la curiosité du monde entier.





Au milieu de ce spectacle de désolation, une villa isolée, au milieu d’un “océan de lave” fait le tour du monde. Ce saisissant cliché, immortalisé par le photographe Alfonso Escaler, capture une scène presque irréelle: une maison intacte dans un paysage calciné, relatent AD.nl et HLN.be.

Une architecte néerlandaise

Elle a été bâtie il y a plus de 30 ans pour un couple danois par l’architecte néerlandaise Ada Monnikendam, installée à La Palma depuis 1976 et à la tête d’une société de construction avec son mari. Les occupants, assez âgés, n’ont pas pu se rendre sur l’île depuis le début de la pandémie.





Ils ne se faisaient pas d’illusion

Les deux propriétaires s’attendaient évidemment au pire et ne se faisaient guère d’illusion sur le sort de leur havre de paix. Ils n’ont pas pu contenir leur émotion quand Ada les a contactés pour leur annoncer que leur maison était... intacte. Il faut dire qu’elle se trouve dans la localité d’El Paraíso, où plus de la moitié des habitations ont été englouties par la lave et où même l’école municipale a été détruite.





“Maison des miracles”

L’incroyable histoire de la “maison des miracles” fait désormais le tour du monde. Elle a également été relayée par l’ambassadeur néerlandais en Espagne, Jan Versteeg (voir ci-dessous): “En cette période de grande tristesse émergent malgré tout quelques lueurs d’espoir: l’entraide de la population, leur solidarité pour faciliter, par exemple, l’évacuation des nombreux animaux de la région... et l’histoire de cette petite maison miraculeusement épargnée”, confie-t-il sur Facebook.





L’une des deux coulées de lave n’avance plus

L’une des deux coulées de lave du volcan a cessé d’avancer, ont annoncé ce jeudi les autorités. “Une des coulées de lave s’est arrêtée”, a expliqué à la presse Maria José Blanco, directrice de l’Institut géographique national (IGN), à l’issue d’une réunion des autorités pour suivre la situation.





L’autre coulée continue mais à vitesse réduite

L’autre coulée, dont la largeur atteint 500 mètres, “poursuit sa progression, mais beaucoup plus lentement qu’avant” notamment en raison de la topographie, a-t-elle ajouté avant de souligner que les coulées ne devraient pas atteindre dans l’immédiat l’océan, “ni aujourd’hui, ni demain”, vendredi.





Le volcan reste bien actif

Les autorités redoutent l’arrivée de la lave dans la mer en raison de l’émission de gaz toxiques qu’elle pourrait provoquer. Maria José Blanco a toutefois précisé que ce ralentissement des coulées ne signifiait en rien que l’éruption avait perdu en intensité. Le volcan “reste actif, avec une colonne (de cendres et de gaz) atteignant 4.500 mètres d’altitude”, a-t-elle encore dit.





Bilan des dégâts

Selon les dernières données de Copernicus, le système européen de mesures géospatiales, la lave a détruit jusqu’ici 350 bâtiments et recouvert 166,2 hectares - soit 30 édifices et 12 hectares de plus que la veille - sur l’île dont la principale activité économique est la culture de bananes. L’éruption du Cumbre Vieja, qui n’a fait aucun blessé ni victime mortelle, a entraîné l’évacuation de 6.100 personnes, dont 400 touristes.