Une médecin autrichienne harcelée par des opposants au vaccin Covid-19 se suicide

Un médecin autrichien se suicide

Une médecin autrichienne en faveur de la vaccination contre le Covid-19 s’est suicidée après avoir été menacée de mort par des opposants au vaccin, une nouvelle qui a choqué l’Autriche. Une veillée se tiendra dimanche soir dans la ville de Steyr (nord), à l’initiative de Daniel Landau et sous la devise “Yes We Care”, et lundi soir dans la capitale Vienne, peut-on lire sur Twitter.





Des gerbes de fleurs ont déjà été déposées et des bougies allumées devant le cabinet de la médecin et le ministère de la Santé à Vienne.





La Dr. Lisa-Maria Kellermayr était apparue à plusieurs reprises dans les médias autrichiens pour défendre les mesures sanitaires liées au coronavirus. Ciblée par des menaces de mort, elle avait décidé de fermer son cabinet il y a un mois. Elle avait bénéficié d’une protection policière, mais ne se sentait pas suffisamment soutenue par les autorités, selon son entourage. Son corps sans vie a été découvert vendredi, accompagné de lettres d’adieu.





La police enquêtait déjà sur les lettres de menaces envoyées à la médecin et poursuit son enquête, a-t-elle indiqué.