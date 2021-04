Une mère de famille égorge son fils de 9 ans: une vengeance contre son compagnon

“Si on se sépare, je le tuerai”

Laurent focalise toute son attention sur son fils. Nathalie cherche alors à lui faire mal et menace de le priver de la garde de l’enfant. Un jour, elle va bien plus loin et prononce ces mots terribles: “Si on se sépare, tu n’auras pas Nathan […] je le tuerai”, précise Le Parisien. Deux jours avant de passer à l’acte, à l’annonce de la rupture de leur Pacs, Nathalie s’enfuit avec son fils et se “cache dans les bois plusieurs heures”. Une première vengeance annonciatrice du drame.





“Un grand sourire”

Le 28 juillet, Nathan est retrouvé mort dans la chambre de sa mère. Quand le père découvre le corps de son fils, “il s’écroule”. L’attitude de son ex-compagne est d’un sadisme inouï: elle le “regarde avec un grand sourire, sans dire un mot, sans pleurs, comme heureuse d’avoir “réussi à le détruire”, confiera Laurent aux enquêteurs. “Elle savait que Nathan était tout pour moi. Il passait avant tout, même avant moi (…) Elle m’a retiré ce que j’avais de plus cher au monde…”





Nathalie assure n’avoir aucun souvenir de son geste. Elle risque la réclusion à perpétuité.