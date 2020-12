Une mystérieuse lueur orange aperçue dans le ciel en France

Une Lueur Orange aperçue en France

Un étrange phénomène lumineux a été signalé par de nombreux témoins, en Normandie ce mercredi soir...

Les images ont rapidement afflué sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées de commentaires perplexes ou incrédules, relate France Bleu. Une étonnante lueur orange transperçait en effet les nuages. Un long trait rectiligne à l’origine, dans un premier temps, inconnue.





Le mystère s’est vite dissipé après l’annonce du site pétrolier Exxonmobil de Port-Jérôme-sur-Seine, dans le département normand de la Seine-Maritime:





“Mercredi 9 décembre vers 21 heures, un dérèglement temporaire de l’unité de vapocraquage d’ExxonMobil Chemical a provoqué un épisode de torchère lumineuse. Celui-ci a duré environ 3 heures. Ce matin, jeudi 10 décembre, une autre unité de fabrication est en cours de redémarrage planifié. Cela générera par intermittence d’autres épisodes. Les équipes en poste mettent tout en oeuvre pour en limiter la durée. La Direction de la Chimie s’excuse auprès des riverains pour la gêne occasionnée”, annonce le communiqué.





“Le vapocraquage consiste à briser à plus de 800°C différentes molécules hydrocarbonées en présence de vapeur d’eau puis à refroidir brusquement. Le choc thermique dure quelques dixièmes de secondes. La proportion des différents produits récupérés (éthylène, propylène, butène, essence, goudron…) dépend des alimentations et des paramètres de la réaction comme la température, la pression et le temps de réaction. Les produits issus du vapocraquage sont principalement utilisés par les unités de la pétrochimie (plastiques, caoutchoucs…)”, explique Esso sur son site officiel.





Ce n’était donc ni l’oeil de Sauron ni une incursion extraterrestre...