Une Néerlandaise portée disparue depuis début décembre retrouvée morte dans une cage d'ascenseur en Italie

Sara Ahmed Lemlem, le corps retrouvé dans un chantier en Italie

Le corps d’une femme néerlandaise disparue a été retrouvé ce mercredi sur un chantier de construction dans la ville de Vigevano, dans le nord de l’Italie. Il s’agit de Sara Ahmed Lemlem, 40 ans, une ingénieure néerlandaise originaire d’Éthiopie. Les autorités italiennes recherchaient cette femme depuis début décembre.





Le corps de la Néerlandaise a été retrouvé hier après-midi par un groupe d’ouvriers dans la cage d’ascenseur d’un bâtiment en construction, à quelques minutes de marche de son domicile. On ne sait encore rien de la cause du décès. La police garde tous les scénarios ouverts pour le moment et dit attendre les résultats de l’autopsie, écrivent les médias italiens.





La femme a disparu le samedi 4 décembre après avoir quitté volontairement son domicile à Vigevano à la suite d’une dispute avec son partenaire. Une émission de télévision a indiqué que le petit ami italien de Sara pourrait avoir un lien avec sa disparition, mais ce dernier a nié ces accusations. “Chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais je sais que je n’ai pas utilisé la violence contre Sara et elle non plus contre moi”, a-t-il déclaré. “Il y a eu une discussion très animée, mais ce n’était que des mots”, a-t-il assuré aux téléspectateurs de l’émission d’investigation Chi l ha visto.





Selon son petit ami, Sara ne se sentait plus chez elle en Italie. Elle n’avait pas d’amis et n’arrivait pas à trouver un emploi décent. Quand elle a dit à son petit ami qu’elle voulait retourner aux Pays-Bas, le couple s’est disputé. “Je lui ai dit que je la comprenais et qu’elle devait faire ce qui était le mieux pour elle. Quand elle a dit qu’elle sortait, j’ai pensé qu’elle voulait prendre l’air. Mais Sara n’est jamais revenue. Il était 22h30 et à partir de là, plus aucune trace d’elle.”