Une nouvelle guerre contre la drogue et la criminalité à cause du coronavirus: “Le crime organisé s’est adapté en un rien de temps”

Nouvelle guerre contre la Drogue et le crime organise

Près de 19 tonnes de cocaïne ont été interceptées cette année rien que dans le port d’Anvers. En cause? La crise du coronavirus. Les contrôles dans les ports sud-américains se sont affaiblis, tandis qu'ils ont augmenté chez nous. Selon la police fédérale, qui a analysé la criminalité au cours de ces derniers mois de crise, une nouvelle guerre contre la drogue est sur le point de se produire. D’autres formes de criminalité organisée se portent également bien. “Drogues, prostituées ou faux masques buccaux: les gangs se sont adaptés à ce que les clients demandaient”.

“Le crime organisé s’est adapté à la nouvelle normalité en un rien de temps”, affirme Kurt Boudry, chef de la police fédérale, à Het Laatste Nieuws. Commissaire divisionnaire et conseiller en matière d’opérations et de coopération internationale, il est le bras droit du directeur général de la police judiciaire, Eric Snoeck. Dès le début de la crise du coronavirus, il a mis sur pied une équipe chargée de surveiller la criminalité au cours des derniers mois. Chaque semaine, tous les niveaux de police et de justice communiquaient leurs chiffres. Et selon ces derniers, la quantité de drogue importée dans notre pays a connu une forte augmentation.

5,8 tonnes de cocaïne ont été interceptées dans le port d’Anvers ces dernières semaines, ce qui représente au moins 23 arrestations dans le Limbourg et en Flandre occidentale. Depuis le 1er janvier, ce sont 18,9 tonnes d’or blanc qui ont été saisies dans le port d’Anvers, soit 32?% de plus que durant les cinq premiers mois de l’année dernière. Ces 18,9 tonnes de cocaïne représentent une valeur marchande d’environ 1,04 milliard d’euros.





Une recrudescence de la violence

Selon les autorités, une seule cause réelle peut être liée à l’augmentation de la répression de la drogue: la crise du coronavirus. “Dans les pays d’Amérique du Sud, les contrôles ont été affaiblis parce qu’ils ne peuvent pas maîtriser la crise sanitaire. Beaucoup plus de drogues ont donc été expédiées. Ces derniers mois, ce n’est plus la Colombie, mais le Brésil et l'Équateur qui se sont révélés être les plus gros fournisseurs”. Au contraire, chez nous, la police a pu déployer des ressources supplémentaires contre le trafic international de drogue, ce qui a permis d’effectuer des prises importantes.





Qui dit plus de drogue, dit plus de violence. Dans les mois à venir, la police fédérale s’attend donc à de nouveaux règlements de compte entre les gangs. “Au cours des derniers mois, ils sont aussi restés chez eux. Mais ça recommence. Les premières attaques à la grenade refont surface à Anvers”, explique Kurt Boudry. Le 10 juin dernier, pour la première fois en trois mois, une nouvelle grenade a explosé sous une voiture. Non seulement les trafiquants de la “Mocro Maffia” se réveillent après plusieurs mois d'inactivité, mais ça commence à démanger les gangs de motards. “La nervosité entre les gangs augmente. La circulation des armes et des drogues continuent d’augmenter et la guerre pour le ‘marché’ commence à reprendre”.

Du sur-mesure pour le “client”

Il n’y a pas que les gangs de drogue qui ont vu leurs affaires s’envoler ces derniers mois. “Tous les gouvernements recherchaient des équipements de protection comme des masques buccaux et des tabliers, alors nous avons vu des gangs se jeter là-dessus aussi”. En avril, par exemple, Europol a pu empêcher une société allemande et suisse de commander pour 15 millions d’euros de masques buccaux inexistants. Les 2,4 millions d’euros déjà versés ont été retrouvés et récupérés par des enquêteurs en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.





La prostitution privée forcée, la production de pornographie enfantine et l’immigration clandestine ont également augmenté pendant le confinement. “Tout a été fait sur mesure pour le client. Celui qui voulait du sexe pouvait faire en sorte qu’une femme soit forcée à se prostituer. Et les pervers qui voulaient de la pornographie enfantine étaient également servis à leur guise. Sa distribution et sa production ont toutes deux augmenté - de 30 % dans notre pays seulement, mais nous constatons exactement la même chose dans nos pays voisins”, poursuit Kurt Boudry. “Ce sont des choses tragiques sur lesquelles nous devrons travailler dur dans les mois à venir. La traite des êtres humains et des femmes en provenance d’Europe de l’Est est l’une de nos préoccupations”.





Tous ces gros sous issus de la criminalité de ces derniers mois vont se retrouver dans l’économie légale d'une manière ou d'une autre. “Après la crise sanitaire, nous sommes maintenant confrontés à une crise économique dans laquelle tout le monde a besoin d’argent. En plus de la fraude aux aides d'États - qui fera également l’objet d’une enquête - l’argent du crime sera également proposé comme bouée de sauvetage aux entreprises et les travailleurs indépendants. Cela pourrait perturber notre économie, nous devrons donc également surveiller de près cette circulation monétaire dans la période à venir”.





De bonnes nouvelles également

Heureusement, la crise du coronavirus n’aura pas apporté que des mauvaises nouvelles en matière de criminalité. Selon Boudry, le nombre de cambriolages a baissé “spectaculairement” dans notre pays, tout comme le nombre de vols de voitures (-38%), les vols avec violence (-31%) et les vols ordinaires (-43%). “On ne peut pas voler dans les magasins s'ils sont fermés, évidemment. Et comme la population restait chez elle, les vols violents dans la rue et le nombre de cambriolages ont fortement diminué. Pour l’instant, la situation reste assez calme, mais elle reprendra dans les mois à venir. Quiconque voyage cet été a intérêt à vérifier si son domicile est correctement sécurisé et verrouillé”.