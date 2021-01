Une Pakistanaise chrétienne de 12 ans retrouvée enchaînée après des mois de viols et d’esclavage

Une Pakistanaise chrétienne violée

Après cinq mois d’enfer, une fillette pakistanaise a été libérée de ses ravisseurs. Comme beaucoup d’enfants chrétiens sur place, elle avait été enlevée à sa famille et mariée de force à un musulman qui abusait d’elle. La terrible découverte a été faite à Faisalabad, au Pakistan, et est relatée par The Telegraph sur base des informations d’Aid to the Church in Need, une association qui défend les chrétiens persécutés dans le monde.

Il aura fallu cinq mois pour la police locale de Faisalabad, au Pakistan, accepte de venir en aide à la famille d'une fillette de 12 ans qui avait disparu en juin. Comme ses parents s’en doutaient, elle avait victime d'un rapt et mariée de force pour ensuite servir d’esclave à son bourreau, un homme de 45 ans.

Moqueries christianophobes de la police

L’enfant, en plus des sévices sexuels subis, était affectée aux tâches ménagères les plus lourdes et ingrates de la ferme où elle était retenue. Elle devait notamment nettoyer les excréments du bétail, dans un enclos où son geôlier la retenait au bout d'une chaîne.





Si la police a fini par la retrouver, la délivrer et la rendre à sa famille en décembre dernier, cette expérience traumatisante a été prolongée et aggravée par l’attitude des forces de l’ordre locales. En effet, relate l’association, les policiers sollicités avaient d’abord humilié les parents en plein désarroi et leur avaient même lancé des insultes liées à leur religion. En effet, au Pakistan majoritairement musulman, les minorités chrétiennes sont sujettes aux brimades et à la persécution, et mariages et conversions forcées ne choquent pas toute la population.





Faux certificat médical

Les parents ont donc dû soulever ciel et terre pour récupérer leur enfant, dont l’état de santé était désastreux, et pour prouver qu’elle était bien âgée de 12 ans seulement. Un faux rapport médical avait été dressé et attestait qu’elle avait en réalité 17 ou 18 ans, abondant dans le sens du tortionnaire.





Le cas de la fillette n’est malheureusement pas isolé. Selon les ONG de défense des droits de l’homme et de l’enfant, quelque mille filles et femmes chrétiennes et hindoues sont kidnappées et mariées de force chaque année au Pakistan. Sous la pression internationale et des ONG, une loi a été adoptée par le gouvernement pakistanais en 2014 afin de réfréner les mariages d’enfants. Cette loi donne une base légale aux familles pour intenter des actions en justice en cas de rapt. Dans la pratique, cela n’empêche pas les enlèvements et abus ignobles régulièrement recensés, mais cela permet parfois de délivrer les victimes, lorsqu’elles sont localisées.





Solidarité entre musulmans, chrétiens et hindouistes

En novembre dernier, le cas de la jeune Arzoo Raja, une Catholique de 13 ans qui avait également été enlevée mariée de force, avait été évoqué dans la presse internationale. La disparition de l’adolescente avait conduit à des soulèvements populaires et elle avait finalement été retrouvée et mise en sécurité après des manifestations conjointes à la fois de musulmans, chrétiens et hindouistes. Mises sous pression, les autorités avaient consenti à arrêter pour viol et enlèvement son ravisseur, un homme de 44 ans, ainsi que ses frères et un ami pour les mêmes charges.





Plus de 340 millions de chrétiens ont été “fortement persécutés” dans le monde en 2020, un phénomène en constante augmentation et qui a de plus été exacerbé par la pandémie, selon un rapport de l’ONG Portes ouvertes publié mi janvier.





Le Pakistan est le 3e pays du monde où des chrétiens sont tués en raison de leur foi. Ils sont 307 à y avoir perdu la vie, contre 460 en RDC, deuxième pays de la liste et loin derrière le Nigeria toutefois, avec 3.530 morts.