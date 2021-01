Une parlementaire écossaise arrêtée et condamnée pour avoir voyagé en étant positive au coronavirus

La Parlementaire Margaret Ferrier suspendue

Lundi 4 janvier, la police écossaise a arrêté Margaret Ferrier, membre du parlement britannique, pour un voyage en train remontant à septembre 2020. La politique avait voyagé alors qu’elle était positive au coronavirus. L’enquête de police vient de se terminer.

Fin septembre 2020, la parlementaire Margaret Ferrier effectuait un voyage en train tout en étant positive au coronavirus. La femme attendait le résultat de son test effectué deux jours plus tôt. Elle avait également participé à des débats à la Chambre des communes. Elle aurait aussi visité plusieurs entreprises à Rutherglen, en Écosse, le jour de son test, rapporte le Guardian.





Lorsqu’elle avait appris que son test était positif et que l’affaire avait circulé dans les médias, Margaret Ferrier avait présenté ses excuses sur Twitter. “Même si je me sentais, j’aurais dû m’isoler en attendant le résultat de mon test, et je regrette profondément mes actions”, avait-elle écrit.





Suspendue





La police londonienne avait estimé qu’aucune infraction pénale n’avait été commise par la parlementaire. Cependant, la justice écossaise s’était saisie de l’enquête, précise le Guardian. Finalement, après une “enquête approfondie”, Margaret Ferrier a été arrêtée et condamnée lundi 4 janvier pour son voyage en train.