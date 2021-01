Une plage brésilienne submergée par une “vague de plastique”

Une plage brésilienne polluée de plastiques

Une “vague de plastique” s’est échouée sur la plage de São Conrado, un quartier chic de Rio de Janeiro, au Brésil.

Une vidéo postée sur les réseaux sociaux dimanche montre le rivage de la plage de São Conrado couvert de bouteilles de plastique. Parmi les centaines d'objets échoués sur le sable, on peut également apercevoir une tête de poupée, un ballon de football ou encore des sandales.

Situé à un peu plus de 10 kilomètres de la plage emblématique de Copacabana et de la statue du Christ rédempteur, São Conrado est l’un des quartiers les plus prisés de Rio.





Cette “vague de plastique" a été causée par de fortes pluies qui ont poussé plus de déchets que d’habitude dans le système de drainage de la ville, selon l’Instituto Mar Urbano. Ces déchets se retrouvent ensuite dans l’océan avant de s’échouer sur la plage - un phénomène observé dans les grandes villes du monde entier.