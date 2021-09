Une policière qui a vu Gabby Petito en pleurs avant sa disparition s’en veut: “J'aurais pu faire plus”

Les Regrets d'une policière dans l'Affaire Petito

L’une des policières qui a arrêté Gabby Petito et son fiancé quelques semaines avant la disparition de cette dernière regrette de ne pas avoir pu faire changer d’avis la jeune femme. “Si seulement j’avais dit plus, si seulement j’avais trouvé les bons mots pour lui dire qu’elle méritait plus”, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au journal local Deseret News.





Le service de police de Moab (Utah) est sous le feu des critiques après la découverte du corps sans vie de Gabby Petito. La jeune voyageuse américaine, qui partageait sur les réseaux sociaux son périple dans les immensités de l’Ouest des Etats-Unis avec son fiancé et dont la mystérieuse disparition a ému les Américains, a été victime d’un homicide, a annoncé mardi le FBI. La police est pointée du doigt pour son inaction lorsqu’elle a arrêté le couple après une dispute il y a quelques semaines. Ce jour-là, quelqu’un avait appelé les forces de l’ordre pour signaler “une sorte de dispute” entre Gabby Petito et son petit ami.





Les images de la bodycam, qui ont été visionnées des millions de fois dans le monde, montrent la jeune femme en train de pleurer et très bouleversé. “Puis-je vous demander de sortir de la voiture, madame?”, demande un officier sur un ton amical. Gabby acquiesce et sanglote en leur racontant ce qui lui est arrivé. “Nous nous sommes disputés ce matin à propos de questions personnelles. Je souffre parfois d’un trouble compulsif. Je me suis excusée parce que c’est là que je peux devenir vraiment méchante.” La dispute aurait eu lieu après que Brian Laundrie soit montée dans le van avec les pieds sales. La vidéo montre également son fiancé avec des égratignures sur le visage.





“Elle a essayé de me prendre les clés”, a-t-il expliqué aux officiers à ce sujet. “J’ai ensuite essayé de la calmer, mais elle s’est mise à hurler avec son smartphone.” Après cet échange de mots, les esprits se sont finalement calmés. Dans l’enregistrement, le couple insiste sur le fait qu’ils sont amoureux et qu’il ne s’agissait que d’une dispute. La police les a laissés partir, mais leur a sagement conseillé de dormir séparément cette nuit-là.

Relation toxique

Maintenant que le corps sans vie de Gabby Petito a été retrouvé et son fiancé a disparu dans la nature, l’un des agents impliqués regrette de ne pas en avoir fait plus. “Ce n’était un bon jour pour personne. Nous pensions avoir pris la bonne décision en les quittant”, a confié l’officière Melissa Hulls à Deseret News. “C’est difficile d’y penser maintenant parce que j’ai l’impression que j’aurais pu en dire plus pour l’aider. C’est difficile de ne pas douter de moi. Si seulement j’avais dit plus, si seulement j’avais trouvé les bons mots pour lui faire croire qu’elle méritait plus.”





“Je peux encore entendre sa voix”, a déclaré Melissa Hulls au début de l’interview. Au total, elle a passé environ une heure et demie avec la voyageuse. “J’ai probablement été plus franc avec elle que je n’aurais dû l’être.” Melissa Hulls fait ainsi référence au fait qu’elle a dit à Gabby Petito que la relation entre elle et Bryan Laundrie semblait “toxique”. “Je lui ai conseillé de reconsidérer sa décision, je lui ai demandé si elle était heureuse dans sa relation avec lui. J’ai dit que c’était l’occasion pour elle de prendre un chemin différent, de changer de vie.” Gabby Petito a ignoré les conseils de l’officier, car elle était follement amoureuse de Bryan Laundrie et estimait ne pas pouvoir vivre sans lui.