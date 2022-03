Une "pluie de sable" venue du Sahara recouvre des pistes de ski en France

Les pistes de ski de France recouverte de Sable

De nombreuses photos et vidéos de zones montagneuses des Alpes et des Pyrénées recouvertes de poussière du Sahara pullulent sur les réseaux sociaux.

Des poussières du Sahara ont recouvert plusieurs régions de France depuis mardi matin.





Un puissant vent du sud soufflant sur l’Afrique du Nord a transporté de fortes concentrations de poussières jusque sur les flancs des montagnes des Alpes et des Pyrénées qui sont devenus bruns.

Si certains skieurs en profitent pour immortaliser ce phénomène, celui-ci n’est pas sans conséquences pour la santé et l’environnement.





Ce phénomène peut en effet occasionner des irritations et des problèmes respiratoires notamment pour les personnes fragiles. Il se comporte comme un épisode de pic de pollution atmosphérique car l’arrivée de ces poussières a un impact sur la qualité de l’air.





La poussière du Sahara atténue également partiellement la lumière du soleil. On parle dans ce cas d’un albédo élevé. La neige est naturellement blanche et agit comme un miroir qui reflète la quasi-totalité de la lumière du soleil qui lui tombe dessus.





La poussière du Sahara pourrait accentuer une fonte des neiges plus rapide et intense, ce qui pourrait sérieusement modifier les prévisions et la prévention des avalanches.