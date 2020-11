Une sans-abri embauchée par la directrice d’un magasin... dont elle utilisait le parking pour dormir

une sans abris embauchée par une directrice de Magasin aux Usa

Une femme vivant à Nashville, aux États-Unis, a vu sa vie basculer il y a un an. Après avoir perdu son travail et son logement, elle s’était retrouvée à dormir sur le parking d'un supermarché Kroger. Mais grâce à la main tendue de la directrice du magasin, Lashenda Williams a été embauchée et a pu retrouver un toit. L’Américaine de 47 ans a raconté “sa nouvelle vie” à CNN.





C’est la belle histoire du jour rapportée par de nombreux sites d'informations américains dont CNN. Après avoir perdu deux emplois et sa maison en 2019, Lashenda Williams a vécu dans sa voiture de longs mois sur le parking d’un supermarché de la ville de Nashville.





Une situation compliquée qui résultait de plusieurs années d’instabilité familiale, de maltraitance et d’addiction à la drogue, rapporte CNN. “J’ai passé ma vie à passer de famille d’accueil en famille d’accueil, à être confrontée à la maltraitance envers les enfants et à des choses comme ça”, a confié la femme de 47 ans.





“Fatiguée” des refus aux entretiens d’embauche, elle avait fini par dormir sur les parkings de supermarchés. Comme “elle savait qu’elle n’avait pas le droit de rester là”, elle inclinait tous les soirs son siège.





“Chaleureuse, attentionnée, forte et authentique”

Mais le destin a (enfin) tourné en sa faveur. Alors qu’elle s’était fait des amis au sein d’un supermarché Kroger, la directrice du magasin Jackie Vandal lui a proposé de participer au salon de l’emploi au sein de l’établissement.





“Je faisais mon travail: j’embauchais des gens sympathiques qui, à mon avis, seraient fiables. J’avais juste l’impression que Lashenda avait cette personnalité chaleureuse, attentionnée, forte et authentique”, a expliqué la directrice à CNN.





“Symbole de l’espoir”

Et le jour du salon, bingo! Lashenda Williams a appris l’agréable surprise qu’elle était embauchée en tant que caissière. “Quand Jackie a dit: ‘Tu es embauchée’, je me suis effondrée dans ses bras. Je suis toujours tellement émue... Quand elle a fait ça, ça a changé ma vie. Ce jour-là, je lui ai promis que je travaillerais dur tous les jours.” Pour Lashenda Williams, ce supermarché est même devenu le “symbole de l’espoir”.