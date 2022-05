Une sonde de la NASA renvoie des données mystérieuses depuis l'extérieur du système solaire

Des données mystérieuses dans une sonde de la Nasa

La sonde spatiale Voyager 1 a renvoyé des données étranges qui laissent les ingénieurs de la NASA perplexes. Le véhicule spatial a été lancé il y a 45 ans et se trouve depuis un certain temps en dehors des limites de notre système solaire.





La NASA a déclaré mercredi que la sonde spatiale fonctionne toujours correctement, mais que les données du système d’attitude et de contrôle (AACS) ne semblent pas correspondre au mouvement et à l’orientation du véhicule spatial. Cela indiquerait que l’engin est confus quant à sa position dans l’espace.





L’AACS est indispensable pour que Voyager 1 puisse envoyer des données sur l’environnement interstellaire à la NASA. Ce système permet de s’assurer que l’antenne de la sonde reste dirigée vers notre planète.





“Un tel mystère est plus ou moins inévitable à ce stade de la mission Voyager”, a déclaré Suzanne Dodd, chef de projet pour Voyager 1 et 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. “Les engins spatiaux ont tous deux presque 45 ans, ils ont fonctionné beaucoup plus longtemps que ce que les planificateurs de la mission avaient prévu.”





Selon la NASA, d’après les ingénieurs, l’AACS de Voyager 1 envoie des données générées de manière aléatoire qui ne “reflètent pas ce qui se passe réellement à bord”.





Principaux défis

Mais même si les données du système suggèrent le contraire, l’antenne de la sonde semble être correctement alignée. Il reçoit et exécute les commandes de la NASA et renvoie des données à la Terre. La NASA a déclaré que le problème du système n’a pas encore fait passer le véhicule spatial vieillissant en mode de sécurité, où il n’effectue que les opérations essentielles.





“Tant que la nature du problème n’est pas mieux connue, l’équipe ne peut pas prédire si cela peut affecter la durée pendant laquelle le véhicule spatial peut collecter et transmettre des données scientifiques”, a déclaré la NASA. Mme Dodd et son équipe espèrent découvrir ce qui pousse l’envoyé robotique de la Terre à envoyer ces données étranges.





“Il y a de grands défis à relever pour l’équipe d’ingénieurs”, a déclaré Mme Dodd. “Le plus gros problème est que la lumière met 20 heures et 33 minutes pour atteindre la position interstellaire actuelle de Voyager. Donc un message de retour entre l’agence spatiale et Voyager prend deux jours.”