Une vieille déclaration de Macron sur les retraites refait surface

En pleine crise sur la très contestée réforme des retraites, en France, une vieille déclaration d’Emmanuel Macron, épinglée par “Les Répliques”, ressurgit sur les réseaux sociaux.





En déplacement au marché agricole de Rungis (banlieue parisienne), le plus grand au monde, ce mardi 21 février, le président français a insisté sur la nécessité de “travailler plus longtemps”: “On sait tous que, vivant plus âgés, il n’y a pas de miracle: si on veut préserver un système par répartition, il faut qu’on travaille plus longtemps. Je ne dis pas que ça nous fait plaisir, ça ne fait plaisir à personne”, a-t-il notamment confié aux ouvriers du “ventre de Paris”. “Je préfère la vérité qui fâche”, a souligné le chef de l’État, appelant au “bons sens” de la population sur l’épineux dossier de la réforme des retraites.





Épinglé par “Les Répliques”

Épinglée par le site “Les Répliques”, qui met chaque jour en évidence les contradictions et approximations des politiques mais aussi le talent des internautes en matière de répartie, une vieille déclaration d’Emmanuel Macron refait surface ce jeudi 23 février. Nous sommes en 2019 et le président français, élu en 2017, effectue son premier mandat. Interrogé par la journaliste Anne-Sophie Lapix, il expose alors un avis tranché sur une hypothétique réforme des retraites... non souhaitable car "injuste”.





“Je ne ferai pas ça”

“Si on fait une réforme comme d’habitude, comme on fait depuis 20 ans: on va décaler l’âge de départ à la retraite. Je l’ai dit il y a quelques mois: je ne ferai pas ça. Pourquoi ce n’est pas juste de faire ça? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, alors que, généralement, si vous avez commencé à 16 ans, vous avez moins de diplômes, vous avez des métiers plus pénibles, c’est profondément injuste. Deuxième chose, on est dans une économie où il y a encore beaucoup de chômage et notamment des seniors, si on décale l’âge légal, on leur dit de rester plus longtemps au chômage. Ce n’est pas correct”, défend Emmanuel Macron.





La vidéo à découvrir dans la seconde partie de la publication.